Стролл: в некотором роде я сам себя удивил

Пилот «Уильямса»рассказал о первых впечатлениях в Формуле-1, а также о своих ожиданиях от Гран-при Китая.«Я не имел реального представления о том, как сложно может быть в Формуле-1 или чего конкретно мне ожидать, потому что я просто не знал этого. Но я знал, что в Барселоне у меня были неплохие отрезки, потому к концу тестов я ощущал уверенность в болиде, что, конечно же, хорошо.Конечно, трасса в Мельбурне была для меня новой, и она не совсем обычная. Я знал, что там меня будет ждать много вызовов. Думаю, что в некотором роде я удивил сам себя своими скоростью и темпом. Очевидно, что и был некоторый негатив, и я бы хотел, чтобы этого не происходило. Но такое иногда случается, и, как мы видели, даже опытные пилоты испытывали проблемы.Что касается гонки в Китае, то это для меня новая трасса, я на ней до сих пор не выступал. Не думаю о том, будет это легче или тяжелее. Я просто выйду на Гран-при с тем, что у меня есть, и с теми ощущениями. которые испытываю. Судя по прогнозам, погода будет сложной, посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Стролла Crash.