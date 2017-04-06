Петров: Кубица был для меня ориентиром и научил прыгать выше головы

Экс-гонщик Формулы-1, выступающий нынче в WEC за «Манор», рассказал в своём блоге на Motorsport о встрече с бывшим партнёром по команде, которая случилась на прошлой неделе.«Мы не виделись с ним шесть с лишним лет, и, честно говоря, мне было невероятно приятно снова с ним пообщаться. Мы встретились ещё в первый день. Мы сразу обнялись, по-доброму поговорили, даже чуть задержав остальных. Людям пришлось нас немного подождать, но никто не торопил.До этого я его видел в последний раз на больничной койке в Италии в феврале 2011 года. Я помню, как тогда, едва получив новости об аварии, мы сразу сели в самолет с Эриком Булье – приехали в госпиталь. Врач пустил нас буквально на пять минут в палату, мы зашли, сказали, что сделаем всё от нас зависящее, чтобы его не подвести, и что окажем любую помощь, какую только сможем, – не знаю, слышал он нас тогда или нет.К Роберту я испытываю чувство огромного уважения. Это тот человек, который был для меня ориентиром, который в каком-то смысле научил меня прыгать выше головы, выжимать из машины даже то, на что она не способна. Когда я приходил к нему за советом, он никогда не отказывал. За что я ему тоже очень благодарен.В этом спорте это один из самых порядочных и честных людей, которых я когда-либо встречал. Конечно, мне хочется как-нибудь выбраться с ним посидеть где-нибудь, и я думаю, за предстоящий год мы обязательно это сделаем», — завершил Петров.