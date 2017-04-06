Несколько лет назад «Фольксваген» чуть не купил «Торо Россо»

Концерн «Фольксваген» был очень близок к покупке команды Формулы-1 «Торо Россо» в начале 2010-х годов, сообщает Motorsport-Total. Немцы даже начали набирать ключевых сотрудников для будущей заводской команды, однако затем по неизвестной причине изменили свои планы. В итоге уже нанятый персонал был переброшен на проект «Порше» в чемпионате WEC.По словам советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко, который прямо не подтвердил истории с «Фольксвагеном», но признал имевшееся «очень серьёзное предложение», существовали и другие претенденты на приобретение младшей команды «быков» в Формуле-1. В частности, российский бизнесмен Рустам Тарико и компания HWA. Однако обычно переговоры завершались досрочно, поскольку потенциальные покупатели оказывались неготовы предоставить банковские гарантии.Марко отметил, что в «Ред Булл» в теории и сейчас готовы рассмотреть вариант с продажей «Торо Россо», но конечное решение остаётся за главой концерна Дитрихом Матешицем.