Хюлькенберг: дождь на Гран-при — это всегда шанс

Пилот «Рено»рассказал о своих ожиданиях от предстоящей гонки Гран-при Китая Формулы-1.«Первый уик-энд сезона в Австралии прошёл хорошо, но не более. К сожалению, в Мельбурне я не смог показать всё, на что способен, потому что застрял в трафике. Сражаться в середине очень непросто, но у нас хорошая база. Надеюсь, в предстоящих нескольких гонках мы заработаем несколько очков, это должно быть моей целью. В больших команда повышенные ожидания. За последние месяцы мы добились большого прогресса, и я надеюсь продолжать в том же духе.Дождь на Гран-при — это всегда шанс, но мокрая трасса может помешать и мне, как любому другому пилоту. Мне нравится выступать в дождь», — приводит слова Хюлькенберга Speedweek.