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Хэмилтон: было бы здорово сделать городскую трассу Формулы-1 в Пекине

6 апреля 2017, четверг. 23:54. Авто
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что гонка Формулы-1 на городской трассе в Пекине пользовалась бы большой популярностью среди болельщиков.

«У Формулы-1 есть возможность прогрессировать в разных моментах. Например, здесь, в Пекине, нам нужна городская трасса. Это было бы здорово. Здесь обычно приходит много болельщиков, и это количество может вырасти ещё. Так что именно этого я жду в будущем. Надеюсь, здесь сделают городскую трассу, пока я ещё буду в Формуле-1», — приводит слова Хэмилтона CNN.
Источник: CNN Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон
Новости. Авто
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