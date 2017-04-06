Хэмилтон: было бы здорово сделать городскую трассу Формулы-1 в Пекине

Пилот «Мерседеса»считает, что гонка Формулы-1 на городской трассе в Пекине пользовалась бы большой популярностью среди болельщиков.«У Формулы-1 есть возможность прогрессировать в разных моментах. Например, здесь, в Пекине, нам нужна городская трасса. Это было бы здорово. Здесь обычно приходит много болельщиков, и это количество может вырасти ещё. Так что именно этого я жду в будущем. Надеюсь, здесь сделают городскую трассу, пока я ещё буду в Формуле-1», — приводит слова Хэмилтона CNN.