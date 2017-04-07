Ферстаппен — лучший на первой практике ГП Китая, прерванной красными флагами

Гонщик «Ред Булл»показал быстрейшее время на первой пятничной практике Гран-при Китая Формулы-1. Сессия проходила на влажной трассе, при этом тренировка дважды прерывалась из-за невозможности работы медицинского вертолёта. В итоге в распоряжении гонщиков было менее 20 минут, поскольку после повторного появления красных флагов тренировка больше не была возобновлена.1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:50.4912. Фелипе Масса (Williams) +1.5953. Лэнс Стролл (Williams) +2.0164. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +2.3495. Ромен Грожан (Haas) +2.5486. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.8237. Фернандо Алонсо (McLaren) +3.0298. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +3.5479. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +4.17310. Кевин Магнуссен (Haas) +4.61311.Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +5.11712. Стоффель Вандорн (McLaren) +6.95413. Маркус Эрикссон (Sauber) +24.64714. Антонио Джовинацци (Sauber) +24.79015. Джолион Палмер (Renault Sport F1) — без времени16. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — без времени17. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) — без времени18. Эстебан Окон (Force India) — без времени19. Серхио Перес (Force India) — без времени20. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — без времени.