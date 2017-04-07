Вторая тренировка ГП Китая так и не стартовала из-за плохих погодных условий

Гоночная дирекция Гран-при Китая официально подтвердила, что вторая тренировка не стартует. Всю сессию команды провели в боксах из-за неблагоприятных погодных условий (плохая видимость), которые не позволяли использовать медицинский вертолёт. За 10 минут до официального завершения отведённого на тренировку времени было подтверждено, что пилоты на трассу не выедут.
Отметим, что на первой тренировке из-за плохих погодных условий пилоты смогли отработать на треке всего 20 минут.
«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию тренировок Гран-при Китая.