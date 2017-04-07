Риккардо: я могу понять решение отменить вторую тренировку Гран-при Китая

Пилот «Ред Булл»рассказал, что понимает решение дирекции гонки не давать старт второй тренировке Гран-при Китая. Команды вынуждены были провести всю сессию в боксах из-за плохих погодных условий, которые не позволяли использовать медицинский вертолёт.«Это был довольно разочаровывающий день, но в то же время я мог понять, почему сессия была отменена. Это было сделано из соображений безопасности. И я это понимаю. Но сложившаяся ситуация — просто отстой», — цитирует Риккардо GPUpdate.В то же время австралиец отметил, что будет чувствовать себя комфортно на трассе при любой погоде: «Я думаю, что дождь позволит нам быть ближе к лидерам. Я не думаю, что на сухой трассе мы будем проигрывать более секунды. Я ожидаю, что с тем, что мы знали по ходу Гран-при Австралии, нам удастся сократить отставание до секунды».