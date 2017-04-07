Хэмилтон сомневается в дождевых покрышках «Пирелли»

Пилот «Мерседеса»признался, что его беспокоят дождевые покрышки «Пирелли». 7 апреля из-за плохих погодных условий команды смогли отработать лишь 20 минут на первой тренировке Ф-1 на трассе в Шанхае, в то время как всю вторую практику провели в боксах.«Я не очень-то рад мокрой трассе, потому что ни разу не ездил на новых дождевых шинах. Обычно мне нравится гоняться на мокром треке, но сейчас я испытываю некоторые опасения… В этом году покрышки гораздо шире, поэтому риск повредить машину на мокрой трассе очень высок. Но я действительно наслаждаюсь этим вызовом. И я верю, что если кто-то сможет справиться с этим, то и я смогу», — цитирует Хэмилтона F1today.