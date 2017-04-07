Кальтенборн: Верляйн старается как можно быстрее набрать необходимую форму

Руководитель «Заубера» Мониша Кальтенборн сказала, что Паскаль Верляйн изо всех сил старается набрать физическую форму, которая позволит ему полноценно проводить Гран-при. В Китае, как и в Австралии, немца будет заменять Антонио Джовинацци.
«С медицинской точки зрения он был признан пригодным для работы на трассе уже на тестах. Всё остальное — вопрос его физической готовности… Он усердно работает над улучшением своей физической формы. Очень трудно сказать, когда он вернётся, потому как тяжело проанализировать, когда его тело будет полностью готово.
Но наша цель — вернуть его в болид как можно скорее, в идеале — на следующей гонке, но если не получится, то на следующей после неё. Ясно одно — он наш второй гонщик, и это не изменится», — цитирует Кальтенборн F1i.