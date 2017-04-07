Кальтенборн: Верляйн старается как можно быстрее набрать необходимую форму

Руководитель «Заубера»сказала, чтоизо всех сил старается набрать физическую форму, которая позволит ему полноценно проводить Гран-при. В Китае, как и в Австралии, немца будет заменять Антонио Джовинацци.«С медицинской точки зрения он был признан пригодным для работы на трассе уже на тестах. Всё остальное — вопрос его физической готовности… Он усердно работает над улучшением своей физической формы. Очень трудно сказать, когда он вернётся, потому как тяжело проанализировать, когда его тело будет полностью готово.Но наша цель — вернуть его в болид как можно скорее, в идеале — на следующей гонке, но если не получится, то на следующей после неё. Ясно одно — он наш второй гонщик, и это не изменится», — цитирует Кальтенборн F1i.