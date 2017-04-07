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175 лет назад 2016
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Ферстаппен: надеюсь, в субботу успеем хоть что-то проверить перед квалификацией

7 апреля 2017, пятница. 13:27. Авто
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал пятничную свободную практику Гран-при Китая, которая была испорчена плохими погодными условиями.

«Сегодняшняя погода позволила мне проехать всего два быстрых круга, однако я всё-таки возглавил протокол, что позитивно. Нам не удалось проверить что-либо в машине после Гран-при Австралии. А из-за сегодняшних задержек (вызванных погодными условиями), мы не получили того времени работы на трассе, на которое рассчитывали. Так что у нас нет никаких данных для изучения.

Я понимаю причины, по которым мы не могли выехать на трассу. Погода не позволяла задействовать медицинский вертолёт, использование которого является неотъемлемой частью нашей безопасности в случае аварии.

Баланс машины казался неплохим на мокрой трассе, но «Феррари» и «Мерседес» не работали на треке, так что объективно нам не с чем сравнивать. Прогнозы обещают на завтра лучшую погоду, по крайней мере мы сможем проехать несколько кругов, чтобы опробовать несколько вещей перед квалификацией. Сейчас самая важная вещь — количество кругов: чем больше, тем лучше», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Макс Ферстаппен Формула-1 Гран-при Китая
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