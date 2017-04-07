Гонка ГП Китая не будет перенесена на субботу, но старт может быть отложен

Гонка Гран-при Китая не будет перенесена на субботу, а состоится, как и планировалось, в воскресенье, 9 апреля, с возможной задержкой старта, сообщает Crash. Ранее появились предположения о том, что гонка может быть перенесена, поскольку имеется вероятность повторения погодных условий, которые помешали в пятницу проведению свободной практики. Из-за слабой видимости было невозможно задействовать медицинский вертолёт, использование которого является обязательным требованием безопасности.На состоявшемся после тренировок брифинге пилотам сообщили, что в день гонки не ожидается столь же сильного тумана, а облака будут располагаться достаточно высоко, чтобы позволить медицинском вертолёту выполнять свои задачи.