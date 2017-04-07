Эггинтон: «Торо Россо» собрал очень важные данные на промежуточных шинах

Инженер «Торо Россо»рассказал, как команда отработала пятничные тренировки Гран-при Китая. Напомним, что вторая практика оказалась сорвана из-за плохой погоды, а на первой тренировке гонщикам удалось поработать на трассе менее 20 минут.«К сожалению, ограничения, затронувшие медицинский вертолёт, привели к тому, что наша работа сегодня была ограничена. Однако безопасность — это самое главное, так что мы принимаем то, что иногда приходится сталкиваться с подобными вещами. В первой практике мы смогли проехать пару быстрых кругов обеими машинами. Учитывая, что зимой нам не удалось поработать на промежуточных шинах, эти круги были очень полезными: они дали нам первые впечатления не только о промежуточных шинах, но и о требованиях по балансу, тормозам, дифференциалу и настройкам мотора — это очень важные данные.С учётом отсутствия кругов во второй практике мы теперь будем готовить машины к субботе и уточним наши программы, чтобы мы смогли проделать как можно большую работу за завтрашнюю часовую сессию. Мы ожидаем, что она будет очень напряжённой», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».