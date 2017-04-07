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Хэмилтон призывает к изменению формата Гран-при

7 апреля 2017, пятница. 15:12. Авто
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после испорченных плохой погодой пятничных тренировок Гран-при Китая призвал новое руководство Формулы-1 пересмотреть формат гоночных уик-эндов. Из-за плохой видимости в пятницу было невозможно использовать медицинский вертолёт, это привело к тому, что на первой сессии команды смогли поработать лишь 20 минут на треке, а вторую полностью провели в боксах.

«Извиняюсь перед всеми, кто смотрел это по телевизору или здесь, на трассе. Мы должны найти решение для плохой погоды.

Три тренировки в субботу, а квалификация и гонка в воскресенье, как вам такое?

Серьёзно, эта ситуация может быть благословением, шансом для новых боссов проявить инициативу и креативность», — написал Хэмилтон в «твиттере».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Китая
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