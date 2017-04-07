Сайнс: во время второй тренировки словно сидел на диване у себя дома

Гонщик «Торо Россо»подвёл итоги фактически сорванных из-за непогоды пятничных тренировок Гран-при Китая.«Весьма особенная пятница, ведь условия были недостаточно хорошими для полёта вертолёта, так что мы провели большую часть времени в боксах. По ходу утренней тренировки мы, по крайней мере, проехали установочный круг и провели машину, удостоверившись, что всё хорошо работает. Во второй практике, к сожалению, мы не проехали ни одного круга, так что я провёл полтора часа в своём кресле, смотря за тренировкой по телевизору! Я словно сидел на диване у себя дома — по крайней мере могу подтвердить, что мне очень комфортно, когда я сижу в кокпите!Завтрашняя третья тренировка, определённо, будет сложной и интенсивной. Нужно будет многое изучить за короткий промежуток времени, но ситуация одинакова для всех», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Торо Россо».