Хюлькенберг: был застигнут врасплох, и меня развернуло на входе в поворот

Гонщик «Рено»рассказал о своём вылете на первой пятничной тренировке Гран-при Китая. Немец признался, что оказался немного не готов к условиям на трассе.«Я проехал один быстрый круг на промежуточных шинах, и всё. После этого мы уточнили настройки переднего антикрыла, я начал ещё один быстрый круг, но был застигнут врасплох — и меня развернуло на входе в третий поворот. К сожалению, машина оказалась в гравии, так что на этом моя сессия закончилась. Тренировка остановилась вскоре после этого из-за проблем с вертолётом, так что мы не потеряли время. Ситуация со второй практикой была досадной для всех», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».