Алонсо: не возражаю начать сразу с квалификации, у меня есть все данные

Гонщик «Макларена»прокомментировал тот факт, что гонщики не смогли нормально поработать на двух пятничных тренировках Гран-при Китая.«Хорошо видеть болельщиков на трибунах и то, как они наслаждаются Формулой-1, но досадно, что мы не смогли проехать для них круги во второй тренировке, а в первой — проехали очень мало. Надеюсь, мы покажем им хорошее шоу завтра и в воскресенье. Я хорошо знаю эту трассу, я знаю шины, знаю машину, так что не возражаю против того, чтобы начать сразу с квалификации. Будут у нас дождевые шины или слики, у меня на жёстком диске уже есть все данные!» — приводит слова Алонсо пресс-служба «Макларена».