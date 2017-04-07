Вандорн: «Макларен» предпочёл бы получить больше времени для оценки новинок

Гонщик «Макларена»признался, что практически сорванные пятничные тренировки Гран-при Китая затруднят для него подготовку к первой в карьере гонке в Шанхае.«Завтра нужно будет многое наверстать. Надеюсь, условия будут лучше, и мы сможем нормально поработать на трассе. Это правда, что у нас были некоторые новинки на машине, так что мы предпочли бы получить больше времени на трассе для их оценки, но ситуация равна для всех. Лично я выступаю тут первый раз, так что одной из главных задач завтра будет всё наверстать — это будет одной из ключевых задач. Мы попробуем выжать максимум», — приводит слова Вандорна пресс-служба «Макларена».