Херберт: Хэмилтон был бы счастлив быть в одной команде с Алонсо

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказал мнение, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был бы рад вновь выступать за одну команду с Фернандо Алонсо.
«Я думаю, что Льюис был бы рад, если бы Фернандо Алонсо вновь выступал с ним за одну команду. Если вы вернётесь назад, то первый раз они выступали в 2007 году и он бывал лучше него. Стал ли он лучше с тех пор? чёрт возьми, конечно, стал. Потому я не думаю, что он был бы сильно обеспокоен таким поворотом.
Хэмилтон знает, что теперь он лучше, чем был тогда», — приводит слова Херберта SkySports.