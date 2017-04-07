З. Браун: ситуация с отменой практики ужасна, мы должны быть готовы к такому

Босс «Макларена»прокомментировал сегодняшнюю отмену свободной практики, заявив, что на подобные случаи у руководства Формулы-1 всегда должен быть запасной план, чтобы не разочаровывать своих болельщиков.«То, что случилось, — это очень нехорошо. Это просто ужасно. Нам нужен план на те случаи, когда такое происходит. Должны ли мы были пустить болельщиков в паддок? В конце концов, все, кто приходит, ожидают шоу. В то же время есть и другие способы спасения ситуации.Наша коллективная ответственность заключается в том, чтобы заботиться о болельщиках. Если это случится вновь, что мы сможем сделать, чтобы развлечь фанов? Это лучшее, что мы можем, ведь мы не в состоянии изменить погоду», — цитирует Брауна Autosport.