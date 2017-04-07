Виньялес — лидер после двух тренировок в Аргентине, Маркес — второй

Гонщик «Ямахи» Маверик Виньялес возглавил протокол после двух пятничных тренировок. Второе место удерживает действующий чемпион мира в MotoGP Марк Маркес, замыкает тройку лидеров Карел Абрагам.
Отметим, что после двух тренировочных заездов Валентино Росси, Хорхе Лоренсо, Андреа Довициозо и Данни Педроса находятся вне пределов топ-10.
MotoGP. Аргентина. Вторая практика.
1. Маверик Виньялес («Ямаха») — 1'39.477
2. Марк Маркес («Хонда») +0.301
3. Карел Абрагам («Аспар Тим») + 0,403
4. Альваро Баутиста («Аспар Тим) + 0,445
5. Данило Петруччи (»Прамак") +0,483
6. Лорис Баз («Авинтия Рэйсинг») +0,643
7. Кэл Кратчлоу («LCR Хонда») +0,647
8. Йонас Фольгер («Монстр Ямаха») +0,680
9. Алеш Эспаргаро («Априлья») +0,698
10. Андреа Янноне («Сузуки») +0,773.