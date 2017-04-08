Ферстаппен провёл гонку в Австралии без системы подачи воды

Пилот «Ред Булла»рассказал, что во время гонки Гран-при Австралии на его болиде не была установлена бутылка со специальной питьевой жидкостью. На такой шаг гонщик и его команда, вероятно, пошли для экономии веса.«В целом моя гонка в Австралии прошла нормально. Во время гонки у меня не было бутылочки с водой, но в целом же всё прошло нормально. В межсезонье я тренировался чуть больше, чем раньше. Этот год для меня похож на предыдущий, но я стал старше и сильнее.Разрыв между нами и нашими преследователями сейчас очень велик. Я думаю, что если бы я сделал в Мельбурне ещё один пит-стоп, то сохранил бы свою позицию», — приводит слова Ферстаппена F1fanatic.