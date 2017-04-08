Вандорн: не знаю, сколько времени уйдёт у «Макларена» на исправление проблем

Пилот «Макларена», отмечая общий прогресс команды, заявил, что оценивать то, в какие сроки команда справится со всеми проблемами, очень сложно.«Очень рано делать какие-то прогнозы. Но правда в том, что между тестами и первой гонкой „Макларен“ сделал прогресс. Моя машина добралась до финиша, а Алонсо не хватило самую малость. Впрочем, работы ещё очень много.Как много времени займёт решение проблем? Я не могу сказать точно, но посмотрим, что будет дальше. „Макларен“ и „Хонда“ делают всё возможное, чтобы решить вопросы в кратчайшие сроки и сделать болид быстрее. Что касается меня и Фернандо, то наша задача выжимать максимум из того, что есть. Надеюсь, однажды наши усилия будут вознаграждены», — цитирует бельгийца Paddocktalk.