Феттель показал лучшее время на третьей практике Гран-при Китая, Квят — 15-й

Состоялась третья свободная практика Гран-при Китая Формулы-1. Лучшее время показал немец Себастьян Феттель из «Феррари», второе место в активе его партнёра по команде финна Кими Райкконена, замкнул тройку Валттери Боттас из «Мерседеса».
Россиянин Даниил Квят на «Торо Россо» показал 15-й результат.
Формула-1. Гран-при Китая. Свободная практика 3
1. Себастьян Феттель («Феррари») 1:33.336
2. Кими Райкконен («Феррари») +0.053
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0.371
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.543
5. Фелипе Масса («Уильямс») +1.437
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.610
7. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.756
8. Лэнс Стролл («Уильямс») +1.846
9. Джолион Палмер («Рено») +1.856
10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1.887
11. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.113
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +2.185
13. Серхио Перес («Форс Индия») +2.290
14. Ромен Грожан («Хаас») +2.344
15. Даниил Квят («Торо Россо») +2.468
16. Эстебан Окон («Форс Индия») +2.475
17. Фернандо Алонсо («Макларен») +2.576
18. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.727
19. Стоффель Вандорн («Макларен») +2.885
20. Антонио Джовинацци («Заубер») +3.369.