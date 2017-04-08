З. Браун: «Макларен» предан идее сотрудничества с «Хондой»

Босс «Макларена»настаивает на том, что сотрудничество команды с «Хондой» может принести долгожданный успех.«Этот год, конечно, начался с разочарования, мы думали, что будем занимать более высокие позиции. Сейчас у нас третий год сотрудничества. Мы преданны идее сотрудничества с „Хондой“. Мы пробыли в Японии долгое время, а они были у нас. Мы работаем очень тяжело,, и не может быть ни какой речи о том, чтобы разорвать сотрудничество.Нам определённо нужно менять некоторые вещи. Мы разочарованы, как и наши фанаты. „Макларен“ та команда, которая привыкла одерживать победы и бороться за титул. У „Хонды“ сейчас есть план, они определили главную проблему и работают над ней. Сейчас нам надо доработать вопросы с надёжностью и прибавить немного в мощности», — цитирует Брауна SkySports.