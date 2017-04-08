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Хэмилтон — победитель квалификации Гран-при Китая, Квят — девятый

8 апреля 2017, суббота. 11:20. Авто
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Китая, второго этапа Формулы-1. Гонщик «Мерседеса» почти на две десятых опередил лидера «Феррари» Себастьяна Феттеля. Третьим квалифицировался Валттери Боттас, а на четвёртой позиции заезды закончил Кими Райкконен. Пятёрку сильнейших замкнул пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо.

Даниил Квят показал девятое время — это уже второй выход российского пилота в финальный сегмент. Квят опередил своего напарника по «Торо Россо» Карлоса Сайнса, который остался на одиннадцатой позиции.

Одним из главных событий квалификации стала авария Антонио Джовинацци под занавес первого сегмента. Разбитый «Заубер» итальянца перегородил стартовую прямую, что помешало другим гонщикам завершить свои попытки.

Гран-при Китая. Квалификация.

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1,31,678
2. Себастьен Феттель («Феррари») 1,31,864
3. Валттери Боттас («Мерседес») 1,31,865
4. Кими Райкконен («Феррари») 1,32,140
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») 1,33,033
6. Фелипе Масса («Уильямс») 1,33,507
7. Нико Хюлькенберг («Рено) 1,33,580
8. Серхио Перес («Форс Индия») 1,33,706
9. Даниил Квят («Торо Россо) 1,33,719
10. Лэнс Стролл («Уильямс») 1,34,220
11. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») 1,34,150
12. Кевин Магнуссен («Хаас») 1,34,164
13. Фернандо Алонсо («Макларен») 1,34,372
14. Маркус Эрикссон («Заубер») 1,35,046
15. Антонио Джовинацци («Заубер») 1,34,963
16. Стоффель Вандорн («Макларен») 1,35,023
17. Ромен Грожан («Хаас») 1,35,223
18. Джолион Палмер («Рено») 1,35,279
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1,35,433
20. Эстебан Окон («Форс Индия») 1,35,496
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Заубер Макларен Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Уильямс Феррари Форс Индия Хаас Ф-1 Даниил Квят Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Китая
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