Хэмилтон: у «Феррари» очень быстрая машина, борьба будет очень плотной

Пилот «Мерседеса»прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, на которой он одержал победу.«Интересный уик-энд, сегодня для меня был действительно большой вызов. Мы должны были собрать много информации со вчерашнего дня для сегодняшнего утра и надеется, что мы нашли правильный баланс.«Феррари» выглядели очень быстро, потому мы знали, что борьба будет очень плотной. По ходу квалификации машина становилась лучше и лучше. Я очень счастлив и благодарен команде за приложенные усилия. Это было очень захватывающе, потому что мы реально побороли конкурентов.Завтра будет необычный день, я ещё не ездил в этом году на дождевых шинах, так что завтра будет весело. У «Феррари» очень быстрая машина, так что мы посмотрим, что принесёт завтрашний день. Это будет очень плотная борьба", — приводит слова британца Sky Sports.