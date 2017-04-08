Феттель: доволен своим кругом, машина сильная

Гонщик «Феррари»оценил второй результат в квалификации Гран-при Китая. Немец уступил две десятые Льюису Хэмилтону, но всего на одну тысячную опередил Валттери Боттаса.«Посмотрим завтра, насколько важен первый ряд стартовой решётки. Это была приятная сессия, я наслаждался. Если бы я был быстрее в конце, то был бы ещё довольнее, но я доволен своим кругом. Последний поворот был слегка неидеальным, я чуть рановато ударил по тормозам, но, очевидно, в борьбе с Валттери всё было очень плотно.Машина сильная. Мы видели в предыдущие годы, что в квалификации „Мерседес“ оказывается впереди. Но мы всё ещё можем прибавить. Посмотрим, как будет выглядеть гонка. Условия будут иными», — приводит слова Феттеля BBC.