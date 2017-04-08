Боттас: очень жаль, что Феттель смог вклиниться между Хэмилтоном и мной

Пилот “Мерседеса”признался, что несколько разочарован третьим местом в квалификации Гран-при Китая. В борьбе за вторю позицию финн уступил пилоту “Феррари” Себастьяну Феттелю.“Нам очень жаль, что Себ смог вклиниться между нами, но гонка будет завтра. Мы стартуем с первой и третьей позиции, и это хорошие стартовые позиции. Завтра может считаться, что годно. Льюис был силён, “Феррари” была сильна, так что мы ожидаем плотной борьбы. Посмотрим, что принесёт завтрашний день”, — приводит слова Боттаса Sky Sports.