Райкконен: немного разочарован четвёртым местом

Пилот «Феррари»прокомментировал итоги квалификации на Гран-при Китая, признав некоторые проблемы автомобиля и выразив недовольство конечным результатом заездов.«Я немного разочарован четвёртым местом, но машина чувствует себя достаточно хорошо. У нас были некоторые проблемы с болидом в разных мелочах. Посмотрим, как всё будет складываться завтра. Со скоростью сейчас всё хорошо, в таких условиях мы должны завершить гонку», — приводит слова финна SkySports.Кими Райкконен отстал от победителя квалификации Льюиса Хэмилтона почти на полсекунды.