Ферстаппен: нехватка мощности мотора ощущалась с самого начала квалификации

Пилот «Ред Булл»рассказал о проблемах в квалификации Гран-при Китая, не позволивших ему подняться выше 19-го места.«У меня практически сразу возникли проблемы — не было мощности. Мы всё ещё проводим расследование причин возникновения проблемы. Конечно, это не то, чего бы нам хотелось.Улучшить ситуацию может дождь. Мы не столь конкурентоспособны по сравнению с «Мерседесом» и «Феррари». Но я сделаю всё возможное, чтобы прорваться вперёд и обогнать других. Я просто хочу наслаждаться пилотированием болида и обгонами», — приводит слова Ферстаппена GPUpdate.