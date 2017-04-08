Стролл: похоже, что мы четвёртая команда чемпионата

Пилот «Уильямса»поделился впечатлениями от итогов квалификации на Гран-при Китая, а также заявил, что его команда является четвёртой по силе в нынешнем чемпионате.«Целью было попасть в финальный сегмент, и мы достигли этого. Это был хороший день. Жду завтрашней гонки. Вторая гонка в карьере станет первой на дождевых шинах. Это будет сложная гонка, но надеюсь, что хорошая. Чувствую себя в машине хорошо, эти гонки требуют гораздо большего, чем мои выступления в прошлые годы.Похоже, что начиная с зимних тестов и до сих пор, мы четвёртая команда чемпионата, но не думаю, что мы можем чувствовать себя комфортно, потому что „Хаас“, „Форс Индия“ и „Рено“ близко», — приводит слова Стролла SkySports.