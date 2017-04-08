Грожан и Палмер оштрафованы на пять стартовых позиций перед гонкой в Китае

Пилоты(«Хаас») и(«Рено») получили штрафы в пять стартовых позиций за превышение скорости в режиме жёлтых флагов по ходу квалификации Гран-при Китая.Нарушение гонщики допустили в первом сегменте квалификации, когда были вывешены жёлтые флаги из-за аварии пилота «Заубера» Антонио Джовинацци. Стюарды посчитали, что ни Грожан, ни Палмер не замедлились достаточно после получения соответствующего сигнала. По итогам квалификации Грожан и Палмер показали 17-е и 18-е время соответственно, а значит, после штрафа будут стартовать с пит-лейн.Кроме того, ФИА наказала обоих гонщиков тремя штрафными очками. Для Палмера это первые три очка, которые обнулятся через год. У Грожана же после сложения с уже имевшимися штрафными очками теперь семь штрафных баллов.