Лауда поспорил с Вольфом, поставив на победу Феттеля в квалификации ГП Китая

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса»признался, что поспорил с боссом команды Тото Вольфом, поставив на то, что поул-позицию в Китае завоюет пилот «Феррари». По итогам сессии немец, однако, стал вторым, пропустив вперёд гонщика «Мерседеса»«Я побился об заклад с Тото на € 10, поставив на Феттеля, потому что он действительно казался быстрым. Всё было правильно. Но, слава богу, Хэмилтон выдал один из своих особенных кругов», — цитирует Лауду Sky Sports.