Масса: думаю, в квалификации я сделал всё, что мог

Пилот «Уильямса»остался доволен своим выступлением в квалификации Гран-при Китая, по итогам которой показал седьмое время.«Думаю, для нас это была очень хорошая квалификация. Я доволен своей скоростью и балансом машины. Мы смогли опередить Нико Хюлькенберга в самый последний момент, поэтому, я думаю, сегодня мы сделали всё, что могли. Мы должны быть полностью открытыми для возможностей, которые может подарить завтрашний день, потому что погода может быть сумасшедшей, возможен дождь. Но надеюсь, мы сможем бороться и показать хорошую скорость, как в Австралии», — приводит слова Массы пресс-служба команды.