Сайнс: не хватило совсем чуть-чуть для прохождения в Q3, но я не расстроен

Пилот «Торо Россо»прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Китая, по итогам которой показал 11-е время.«Невероятно, насколько малы разрывы в середине пелотона. Когда два или три пилота укладываются в одну десятую, это говорит о том, что квалификация стала ещё более важной, даже малейшая деталь может изменить ситуацию. Я наслаждаюсь этой борьбой. Сегодняшняя квалификация была богата на события, каждый круг был важен, и я старался отыграть половину десятой здесь, половину десятой там… Это захватывающе.К сожалению, я не пробился в третий сегмент, но мне не хватило совсем чуть-чуть, мой круг был вполне приличным. Так что я не слишком беспокоюсь по этом поводу. Завтра будет большой день, я стартую 11-м, что является лучшей стартовой позицией, если не проходишь в Q3, поскольку мы свободны в выборе шинной стратегии… Если это будет сухая гонка. Если гонка будет проходить на мокрой трассе, мы знаем, что у нас есть сильное шасси, и я всегда приветствую дождь. Так или иначе, думаю, у нас есть возможность побороться за хороший результат», — цитирует Сайнса-младшего пресс-служба «Торо Россо».