Квят: рад, что к квалификации удалось решить проблемы с балансом машины

Пилот «Торо Россо»прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, на котором ему удалось занять девятое место.«Перед нами было много вопросов, на которых мы должны были сосредоточиться, и в конечном итоге мы провели хорошую работу. Я чувствую уверенность и удовлетворён своей квалификационной сессией. После не совсем удачной свободной практики, на которой нам не удалось пройти большую дистанцию, к томже были пролемы с балансом болида.Команда, инженеры и я сумели справиться с проблемами к квалификации, которая прошла гладко, и мы довольны тем, что попали в финальный сегмент.Дождь предоставляет больше возможностей, но, как мы знаем, в такую погоду может случиться всё что угодно, потому нам нужно сделать нашу работу как можно лучше. Следует сохранять страсть, но и просчитать все риски. В целом, какая бы ни была погода, завтрашняя гонка будет весёлой», — приводит слова россиянина официальный сайт «Торо Россо».