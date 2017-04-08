Хюлькенберг: когда по радио услышал свою позицию, был удивлён

Пилот «Рено»прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Китая, по итогам которой показал восьмое время.«Когда мы начали третью практику, я сразу был доволен автомобилем, его балансом. Машина вела себя лучше, чем в Австралии, возможно, эта трасса немного лучше подходит нашему болиду. Думаю, что в промежутке между третьей практикой и квалификацией мы смогли улучшить машину. Я был доволен автомобилем. Когда я слышал по радио, какую позицию занял, то был удивлён.На завтра прогнозы обещают дождь, который принесёт свои проблемы, но что бы ни случилось к гонке, я подойду готовым ко всему, постараюсь сделать всё от меня зависящее», — приводит слова Хюльенберга пресс-служба «Рено».