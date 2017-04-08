Окон: дождь даёт мне некоторые шансы

Пилот «Форс Индия»прокомментировал сегодняшнюю квалификацию на Гран-при Китая, на которой он занял лишь двадцатое место.«Выбыть из квалификации после первого сегмента конечно же обидно, но у меня не было шансов показать весь потенциал болида. Я двигался к хорошему времени на круге и шёл почти в одном темпе с Пересом, но жёлтые флаги из-за аварии Джовинацци помешали мне.Сегодня был просто не мой день. Я готовлюсь бороться завтра, прогноз погоды говорит о том, что завтра будет дождь, так что произойти может всё что угодно. Никто ещё не ездил на этих шинах, так что в своём роде это будет и обучением.Такая погода даст мне шанс побороться за очки, так что буду надеяться на дождь», — приводит слова француза официальный сайт команды.