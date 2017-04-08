Ки: блокировка колёс стоила Квяту потери одной или двух позиций в Q3

Технический директор «Торо Россо»прокомментировал выступлениев квалификации Гран-при Китая. Российский пилот показал девятое время, в то время как его напарник стал 11-м.«Дмаю, сегодняшний день нам доказал то, что мы уже видели в Мельбурне, — это то, насколько плотная борьба в середине пелотона. К сожалению, Сайнс упустил возможность пройти в третий сегмент после того как не смог проехать свой лучший круг в Q2. С такой плотной борьбой наименьшая заминка может стоить потери позиций. Думаю, именно это сегодня и произошло. Было бы здорово, если бы он прошёл в третий сегмент. Но он стартует 11-м, посмотрим, чего ему удастся добиться.Даниил проделал отличную работу, чтобы пройти в Q3 даже с учётом того, что его круг был неидеальным. На первом и втором секторах он потерял немного времени, однако сильно проехал третий. В Q3 ему удался такой же третий сектор, но, к сожалению, он заблокировал колёса в 14-м повороте, что в конечном итоге стоило ему одной или двух позиций. Тем не менее, мы не можем жаловаться. Он будет стартовать в первой десятке, в текущей ситуации это лучший вариант. Завтра может быть интересная гонка, учитывая вероятные погодные условия. Мы с етерпением ждём завтрашнего дня», — цитирует Ки пресс-служба команды.