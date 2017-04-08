Сало признался, что ФИА была близка к переносу гонки ГП Китая на субботу

Экс-пилот Формулы-1, являющийся одним из стюардов Гран-при Китая Формулы-1, рассказал, что в какой-то момент организаторы этапа были близки к принятию решения о переносе гонки с воскресенья на субботу. Такой вариант рассматривался после того, как в пятницу обе тренировки были фактически сорваны из-за плохой погоды, затруднявшей работу медицинского вертолёта, а прогноз на воскресенье был похож на пятничный.«Перенос гонки на субботу был близок. Когда мы вновь всё изучили, то прогноз на воскресенье улучшился, так что было решено не вносить изменений», — приводит слова Сало F1Today.