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175 лет назад 2016
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Сало признался, что ФИА была близка к переносу гонки ГП Китая на субботу

8 апреля 2017, суббота. 22:36. Авто
Экс-пилот Формулы-1 Мика Сало, являющийся одним из стюардов Гран-при Китая Формулы-1, рассказал, что в какой-то момент организаторы этапа были близки к принятию решения о переносе гонки с воскресенья на субботу. Такой вариант рассматривался после того, как в пятницу обе тренировки были фактически сорваны из-за плохой погоды, затруднявшей работу медицинского вертолёта, а прогноз на воскресенье был похож на пятничный.

«Перенос гонки на субботу был близок. Когда мы вновь всё изучили, то прогноз на воскресенье улучшился, так что было решено не вносить изменений», — приводит слова Сало F1Today.

>>> ФИА приняла меры безопасности на случай ухудшения погоды на Гран-при Китая
Источник: F1Today Сообщить об ошибке
Теги
Формула-1 Гран-при Китая
Новости. Авто
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7 апреля 2017, пятница
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