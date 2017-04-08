Вандорн: немного расстроен, потому что был шанс пройти во второй сегмент

Гонщик «Макларена»прокомментировал 16-й результат в квалификации Гран-при Китая. Напарник бельгийца Фернандо Алонсо стал 13-м.«Я слегка расстроен. Думаю, после тренировки у нас обоих были хорошие ощущения от машины. По какой-то причине выпуск машины на трассу из боксов занял какое-то время, так что пришлось быстро провести обе попытки. В конечном счёте я немного расстроен, потому что, определённо, был шанс пройти во второй сегмент.Смешанные погодные условия могут помочь, так что посмотрим. Похоже, завтра будет дождь, и это откроет какие-то возможности», — приводит слова Вандорна Crash.