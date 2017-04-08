Алонсо не перейдёт в другую команду, пока не проведёт переговоры с «Маклареном»

Глава «Макларена»рассказал, что гонщик командыдал ему обещание не договариваться о переходе в другую конюшню в 2018 году, пока они не обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества.«Мы договорились поговорить летом. Мы договорились об этом, ещё когда не начались предсезонные тесты. Он просто хочет выигрывать гонки. Он просто хочет выигрывать гонки, это единственное, что важно для него, а мы хотим, чтобы он продолжал выступать за нас. Я не знаю, есть ли у него какие-то предложения — я ведь не проверяю его мобильный. Но у нас есть договорённость, что он не будет соглашаться на переход куда-либо, пока мы не проведём наши переговоры», — приводит слова Брауна Marca.