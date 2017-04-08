Перес: мой результат в квалификации даже немного лучше, чем я ожидал

Пилот «Форс Индия»прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Китая, где он завоевал восьмое место.«Я очень доволен результатом квалификации. Он, возможно, даже немного лучше, чем я ожидал, но команда проделала отличную работу, чтобы подготовить машину, учитывая недостаток времени на трассе в пятницу. Все мои круги были чистыми, и, я думаю, мы показали сегодня максимальное выступление.Кажется, нас ждёт гонка на мокрой трассе, что может предоставить мне возможности, потому что остаётся ещё много неизвестного касательно работы шин в дождь. Это будет большой вызов, но наша команда к нему готова. Надеюсь, мы уедем домой с несколькими очками», — отметил Перес для пресс-релиза своей команды.