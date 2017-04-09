Вольф связал сложности «Мерседеса» с серьёзными зимними перестановками

Руководитель «Мерседеса»отметил, что проигрыш «Феррари» на первом Гран-при сезона в Австралии является следствием проблем, с которыми столкнулась его команда в межсезонье.«Ты должен принимать все изменения, но, если они приходят неожиданно, это непросто и продолжается всю зиму. Как далеко мы от нашей идеальной скорости? Я бы не хотел называть конкретные цифры. Конечно, машина «Феррари» в первый день тестов в Барселоне была очень конкурентоспособной и, казалось, была на правильном пути касательно шин.У нас было несколько проблем на пути к правильному выступлению, и в целом было трудно. Самое волнительное — то, что остаётся ещё много узнать насчёт функционирования машины, насчёт того, как достичь лучшей скорости и как управляться с шинами. Вообще стало гораздо труднее, учитывая то, какая сейчас «Феррари», но это именно то, что нужно мотоспорту, и это изменение, которое мы принимаем.«Феррари» проделала зимой невероятную работу, и эту команду нужно воспринимать очень серьёзно. Они были быстры в Мельбурне и быстры здесь, в Китае, так что можно начинать прослеживать определённый рисунок скорости. Конечно, гонки в Китае ещё не было, но пока можно ожидать плотную борьбу «Феррари» и «Мерседеса» впереди, а остальные сильно отстанут. Но это пока, а через два месяца всё может измениться кардинально», — приводит слова Вольфа Autosport.