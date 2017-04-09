Хэмилтон: если бы не было сейфти-кара, отставание Феттеля было бы ещё меньше

Британец, одержавший победу на Гран-при Китая, прокомментировал своё достижение.«Это было невероятно. Спасибо вам всем. В Шанхае отличные болельщики. Сегодня было сложно всем нам. Но моя команда проделала отличную работу, равно как Себастьян Феттель и этот парень (Макс Ферстаппен. — Прим. «Чемпионата»). Большое спасибо всей команде — моей, а также ребятам на фабрике. Гонка была настоящей. Мы ехали примерно с равным временем, так что, если бы не было сейфти-кара, отставание было бы ещё меньше», — приводит слова Хэмилтона BBC.