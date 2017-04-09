Ферстаппен: на первом круге обогнал девять машин, очень хорошая гонка!

Гонщик «Ред Булл»прокомментировал финиш на третьем месте на Гран-при Китая.«Это была очень сложная гонка, но я наслаждался ею. Думаю, я обогнал на первом круге девять машин, так что это была очень хорошая гонка для меня! В этот уик-энд у меня не было много времени на трассе, потому что я добился не слишком многого в квалификации, так что я не ожидал, что финиширую на подиуме при старте с 16-го места.В конце я был немного расстроен, потому что хотел иметь впереди чистый воздух и атаковать сильнее, но в итоге я всё-таки финишировал на подиуме, так что не могу жаловаться», — приводит слова Ферстаппена BBC.