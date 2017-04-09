Боттас: после своей глупой ошибки я не смог вернуть потерянное время

Пилот «Мерседеса»отметил, что показать более высокий результат в гонке Гран-при Китая, где он стал шестым, ему помешала его собственная ошибка.«У нас получился трудный старт, что касается разогрева шин, а затем была проблема с пит-стопом, но это не большая беда. Затем, позади сейфти-кара, я пытался держать шины разогретыми, но допустил ошибку и меня занесло. Поле этого было трудно вернуть шины в нужное состояние. После этой глупой ошибки я не смог вернуть потерянное время. Я рад, что до следующей гонки всего неделя, а не две», — приводит слова Боттаса BBC.