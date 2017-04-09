Алонсо: невероятно, что Боттас не мог обойти меня на протяжении 2-3 кругов

Пилот «Макларена»прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Китая, где он не сумел финишировать, сойдя на 36-м круге.«Я показал отличное выступление. Я думал, что выступление в Австралии уже нельзя повторить, но здесь всё было так же или даже ещё лучше. Погодные условия нам помогли, и мы извлекли из них преимущество. Соперников заносило то влево, то вправо, так что мы отвоёвывали позиции почти без борьбы. А затем, когда трасса стала влажной, удавалось держать скорость на высоком уровне, что просто невероятно. Это одна из лучших вещей, которые со мной случались.Думаю, мы будем бороться за очки с Пересом и Магнуссеном. Думаю, мы могли бы набрать одно или два очка, как в Австралии, потому что ехать впереди Боттаса так, чтобы он не мог обойти тебя на протяжении двух или трёх кругов — наиболее невероятная вещь, которая когда-либо со мной случалась. Он был в 300 м позади и обошёл меня на прямой, но на следующем круге мне удавалось оставаться рядом с ним, что просто невероятно», — приводит слова Алонсо F1i.