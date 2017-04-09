Квят: мы были лёгкой мишенью для всех, кто ехал на «суперсофте»

Пилот «Торо Россо»прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Китая, где он не смог финишировать, сойдя на 21-м круге.«Очень жаль. У нас была поломка гидравлики, которую ещё нужно расследовать, и пришлось остановиться. До этого нам было немного трудно ехать на шинах «софт», их было сложно держать разогретыми. Так что мы были лёгкой мишенью для всех, кто ехал на «суперсофте». Это уж точно не была одна из лёгких гонок. Положительный момент в том, что мы показали, что можем выступать хорошо и можем быть сильными. Нам просто нужно набирать очки, когда представляется такая возможность.В целом я доволен. Жаль, что приключилось такое, но такие вещи случаются, и нужно просто это принять. Это часть нашего спорта. Мы хорошо работаем как команда, и это позволяет мне чувствовать себя уверенно. У нас хорошая скорость, и в следующей гонке в Бахрейне мы будем сильнее», — отметил Квят для пресс-релиза своей команды.